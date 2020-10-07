مصرف التجارة و التنمية يرد على تصريحات الصديق الكبير

ردت إدارة مصرف التجارة و التنمية على ما جاء في إحاطة الصديق الكبير أمام أعضاء مجلس النواب المجتمعون بطرابلس، مؤكدة أنها لم تمنح «القوات المسلحة العربية الليبية أي مبالغ»، مشيرة إلى أن «كلام الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي غير صحيح».

واعتبرت إدارة مصرف التجارة والتنمية في بيان أصدرته الأربعاء أن «الصديق الكبير استهدف مصرفنا منذ عام 2014 بعد إنهاء شراكتنا مع البنك قطر الوطني ما نعتبره تحيزاً للبنك القطري».

وأضافت: «منذ انهاء الشراكة مع البنك القطري قام الصديق الكبير بعدة اجراءات تعسفية ضد مصرفنا الليبي العامل بالقانون رقم 1 لعام 2005 بدأها بإيقاف الاعتمادات و الحوالات الخارجية الى إيقاف صكوك المقاصة بالمصرف فيما يتجاوز 10 الاف دينار».

وأوضحت إدارة المصرف التجارة والتنمية أنها حاولت «التعاون مع المصرف المركزي وحل الخلافات إلا أن الكبير استمر في إساءة استعمال السلطة حيث اوقف العملات الاجنبية عن مصرفنا فيما يخص الحوالات والاعتمادات والحوالات السريعة والبطاقات والسماح فقط بمنحة أرباب الأسر».

ولفتت إدارة المصرف التجارة والتنمية إلى أنها «تستهجن المغالطات الواردة على لسان المحافظ المقال فإنها تحتفظ بحقها بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حفاظاً على حقوق مصرف التجارة والتنمية».

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وأكدت إدارة مصرف التجارة والتنمية إلى أنها «مستعدة للمراجعة من أي جهة لتبيان أن ما ورد على لسان المحافظ المقال غير صحيح و لا وجه له من الصحه».

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