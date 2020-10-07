“المحاسبة” يقيّم أداء المصرف المركزي خلال عام 2019

استعرض رئيس ديوان المحاسبة، رفقة الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف، ومسؤولين في مصرف ليبيا المركزي، خلال اجتماع موسع عُقد بديوان المحاسبة، أداء مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2019.

وأفاد الديوان عبر منصته الرسمية أن المصرف المركزي قدم ردودًا وشروحًا حول أدائه خلال العام المنصرم، وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية التواصل الإيجابي، بما يمكن من تحقيق رقابة فعالة على المال العام.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد قدّم أمس، إحاطته حول سير عمل المركزي، والوضع الاقتصادي في البلاد، إضافة لبحث السياسة النقدية.

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