الأرصاد : البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة على طول الساحل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، وارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري أن البحر سيكون قليل الاضطراب وخفيف الموج على ساحلي زوارة وطرابلس.

وأشار المركز إلى أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت، السماء مغطاة جزئيا بالسحب، مع سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، و الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و15 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، و البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحلي زوارة وطرابلس، و درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

ولفت المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر، و الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بين 05 و15 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الخليج، و درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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