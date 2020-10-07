الحكومة الموقتة: نأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات بوزنيقة والغردقة

أعربت الحكومة الموقتة، عن أملها أن «تدعم» الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي «مخرجات لقاءات بوزنيقة والغردقة».

وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة، عزالدين الفالح، الأربعاء، «نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية والعسكرية بالغردقة المصرية وما يمكن أن يتمخض عنهما ، ونأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات هذه اللقاءات التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية ، كما انهُ لايمكن القبول بأي محاولة من اي طرف للالتفاف على الجيش العربي الليبي».

وأضاف: إن «الحكومة تبارك دائما كل ما من شئنه رآب الصدع بين الليبين ونحن دائما مع حقن دماء، ووحدة التراب الليبي، كما أنه لا نتوقع أي نجاح لمخرجات كل هذه اللقاءات على الأرض إلا في حال جرى سحب المرتزقة الذين جليتهم تركيا إلي ليبيا ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب الليبي من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل إستقالة السراج من المجلس الرئاسي هذا إن كان هناك له نيه في الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري كما صرح».

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ولفت الفالح إلى أن الحكومة الموقتة «تثمن الدور المصري الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي ولا يفوت الحكومة الليبية أن تتقدم بالتحية والتقدير للمملكة المغربية ملكا و حكومة وشعباً لإ ستقبالها محادثات ابوزنيقة».

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