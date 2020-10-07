كاستالدو: اتفاق تركيا البحري مع الوفاق غير مقبول

أعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، عن رفض الاتفاق الثنائي بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا بشأن تحديد المناطق الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط، الموقع منذ عدة شهور، معتبرا أنه اتفاق “غير مقبول”.

وأكد كاستالدو، في تصريح إعلامي أن تركيا تتبنى نهجًا عدوانيًا ضد عضوين في الاتحاد الأوروبي وهما اليونان وقبرص فيما يخص أنبوب الغاز في شرق المتوسط، مؤكدًا أنهم لا يقبلون هذا الوضع بطبيعة الحال.

وأضاف كاستالدو، إذا أرادت تركيا أن تتعامل بمصداقية وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عليها أن تتقيد بأجندة سلمية مع تفضيل الحوار بدلاً من أخذ القرارات الأحادية، سعيًا لفرض النفوذ في شرق المتوسط، التي لا تتماشى على الإطلاق مع المقاربة الأوروبية الجيوسياسية”.

وحول النزاعات الإقليمية، أعرب كاستالدو، عن قلقه بشأن الدعم الذي تقدمه تركيا في النزاعات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في إقليم قره باخ الذي يثير القلق البالغ، حيث إن أنقرة وقفت منذ البداية إلى جانب أذربيجان”.

وتابع كاستالدو: أن تركيا أرسلت أيضا بعض الجهاديين والمليشيات السورية لدعم العدوان من قبل أذربيجان على إقليم قره باخ (المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان)”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24