رئيس «الحكومة الليبية»: صرف رواتب 3 شهور لموظفي شركتي «الأشغال» و«الورق» ببعض المناطق

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، قراراً اليوم الأربعاء، وجه فيه بصرف رواتب شهور 10 و11 و12 عن سنة 2020 لموظفي الشركة العامة للورق والطباعة ببنغازي وسبها وشركة الأشغال العامة ببنغازي والجبل الأخضر ودرنة والكفرة.

القرار الذي اطلعت عليه “الساعة 24” وحصلت على نسخة منه، وحمل رقم 692 لسنة 2020 يأتي بعد قرار أخر أصدره اليوم، متضمناً تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بقبول جميع المنسبين من قبل وزارة العمل والتأهيل والمحالين للقطاعات الحكومية عبر الآلية الواردة في الكتاب الذي عممه على كافة الوزارات.

وتضمن القرار، التوجيه بقبول جميع المنسبين وإنهاء كافة الإجراءات بشأن إعادة التنسيب عن طريق مكاتب العمل في البلديات، وفقاً للقرار المؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.

وسبق أن وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم، نواب رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين، ووكيل وزارة المالية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة لتنفيذ القرار.