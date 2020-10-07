البلدي غدامس يدعو المواطنين إلى توخي الحذر من كورونا بسبب الزيادة المخيفة في أعداد المصابين

دعا المجلس البلدي غدامس و اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بالبلدية، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين إلى توخي الحذر من الإصابة وانتقال عدوى الفيروس بين المواطنين.

وأوضح المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التنويه يأتي في إطار ملاحظة الزيادة المخيفة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس و المخالطين لهم.

وطالب المجلس المواطنين بتجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وعدم ارتياد المقاهي والمطاعم، والالتزام بحظر التجمعات الشبابية.

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