بلدي أبو سليم يعلن عن بدء أعمال التطوير وإزالة العشوائيات في البلدية

أعلن المجلس البلدي أبو سليم، اليوم الأربعاء، عن بدء أعمال التطوير و الإزالة لبعض العشوائيات العائقة للعمل الخاص برصف وتعبيد “محلة بلوزة ” المقسم المقابل لمدرسة السلام.

وأوضح المجلس في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمال التطوير ستشمل أعمال البنية التحتية وشبكات المياه وصرف المياه، ورصف وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الضيقة بالإضافة لإنشاء غرف خاصة بتصريف مياه الامطار.

وأشار المجلس إلى أن هذه الاعمال تأتي ضمن استراتيجية البلدية في تطوير البنية التحتية للمقسمات السكنية داخل المخطط العمراني، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفعيل عدد من المشاريع الأخرى.

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