تبون : الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة في ليبيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إن الوسيلة الوحيدة لإعادة إقامة وبناء الدولة الليبية وحل الأزمة الحالية هي تنظيم انتخابات شرعية، بدلاً من اللجوء إلى حلول صغرى لا تؤتي ثمارها.

وأوضح تبون في تصريحات صحفية، أن تنظيم الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفرز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر، ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادا إلى الدستور.

ولفت تبون إلى أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا يقارب ثلاثة أو أربعة أعوام، موضحا أن ما يحدث في الوقت الحالي هو اهتمام بالحلول الصغيرة التى لن تقود مستقبلا إلى أي نتيجة.

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