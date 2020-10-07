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غياب الميزانيات يدفع “الخليج للنفط” لمواصلة تعليق المشاريع

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، قرارا يقضي باستمرار تعليق العمل في المشاريع المنفذة من قبل الشركات والمقاولين لمدة أسبوع آخر اعتبارا من اليوم الأربعاء لحين توفر الميزانيات المطلوبة والمقررة مسبقا.

وأضاف بن شتوان في القرار الذي اطّلعت قناة “218” على نسخة منه، أن العمل في المواقع التابعة للخليج العربي يستمر بالمستويات الدنيا تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي أعلن السبت عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تشغيل مصفاة السرير النفطية متوقعاً أن يسهم تشغيل مصفاة السرير في توفير المنتجات النفطية بأنواعها بوفرة في السوق المحلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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