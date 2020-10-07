شرقي: التوقيع على وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا سيسهل مهمة المشاركين بالعملية السياسية

اعتبر مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، المحادثات العسكرية والأمنية التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية مؤخرًا ستسهل الجهود الجارية لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية في ليبيا قبل محادثات رفيعة المستوى مقررة في سويسرا خلال الشهر الحالي.

ورجح شرقي، في تصريحات صحفية، أن تبدأ المحادثات السياسية في جنيف يوم 15 أكتوبر الحالي، بمشاركة ممثلين عن حكومة الوفاق غير المعتمدة ومجلس النواب، مؤكدا أن المحادثات العسكرية الأخيرة والمشاورات الجارية تشير إلى تطورات إيجابية.

وأشار شرقي إلى أن “التوقيع على وقف إطلاق نار مستدام سيسهل مهمة المشاركين في العملية السياسية”.

وحول مخرجات لقاءات مونترو السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الماضي، التي أوصت بإجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا على أساس دستوري متفق عليه قال شرقي إن هذه التوصيات ستناقش في المحادثات السياسية المقبلة المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي في جنيف أو في أي مكان آخر.

وأشاد بدور مصر التي استضافت عددًا من المشاورات بين الأطراف الليبية المتصارعة، مؤكدا أن “مصر دولة مجاورة لليبيا كما تونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان، وكل الجهود المبذولة للجمع بين أصحاب المصلحة الليبيين يرحب بها الاتحاد الأفريقي وجميع شركائه وخاصة المشاركين في مؤتمر برلين”.

وفي سياق آخر، دعا شرقي مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا،، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن طال انتظارها ضد الذين يؤججون الصراع في ليبيا ويزعزعون استقرار المنطقة بأسرها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24