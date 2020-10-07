الرئيس الجزائري: الوضع في ليبيا «مقلق» وتوحيد مؤسساتها صعب قبل انتخاب رئيس لإدارة البلاد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الوضع في ليبيا مقلق لدول الجوار ومنها بلاده الجزائر، داعياً إلى إحلال السلام في أسرع وقت.

أضاف “تبون” في حوار مع جريدة لوبينيون الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في ليبيا مقلق خاصة بالنسبة لدول الجوار، وجب تنظيم انتخابات في ليبيا من أجل إحلال السلام وإعادة بناء مؤسسات هذا البلد.

وأردف الرئيس الجزائري قائلاً أنه لا يمكن أن تتم إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع ينتخب من قبل الشعب الليبي كله، وأنه قد يستغرق الأمر عدة سنوات، لكنها لا تقارن بالوقت الذي مضى عليه 9 سنوات منذ اندلاع الصراع.