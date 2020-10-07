المؤقته تصدر تعليماتها لكافة الوزارات بقبول جميع المنتسبين من قبل وزارة العمل

أصدرت الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، التعليمات لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بقبول جميع المنتسبين من قبل وزارة العمل والتأهيل والمحالين للقطاعات الحكومية.

وشددت الحكومة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إعادة التنسيب من قبل مكاتب العمل في البلديات.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار تسوية الأوضاع الوظيفية لفائض الملاك الوظيفي و إعادة تنسيبهم على القطاعات الحكومية.

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