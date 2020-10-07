المؤقتة تمنح الإذن لوزارة المالية بصرف مرتبات ثلاثة أشهر للعاملين ببعض الشركات

منحت الحكومة المؤقتة الإذن لوزارة المالية التابعة لها، الأربعاء، بصرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري للعاملين ببعض الشركات.

وحددت الحكومة المؤقتة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شركتين وهما الشركة العامة للورق والطباعة ببنغازي وسبها، وشركة الأشغال العامة ببنغازي والجبل الأخضر والكفرة.

وطالبت الحكومة وزارة المالية بأن يتم الصرف حسب الكشوفات المقدمة من الشركات المذكورة، مشيرة إلى أن قيمة هذه المرتبات تعتبر دينا على هذه الشركات مع لزوم إجراء التسوية واستيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

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