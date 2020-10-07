الفالح” لـ” ليبيا 24″: المؤقتة تبارك مخرجات لقاءات بوزنيقة والغردقة وتؤكد أن نجاحها متوقف على سحب المرتزقة من ليبيا

خاص ليبيا 24

أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة عزالدين الفالح عن مباركة الحكومة للقاءات مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية ومدينة الغردقة بمصر.

وأكد الفالح، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الحكومة دائما مع تحركات رأب الصدع بين الليبيين وحقن دماء ووحدة التراب الليبي.

وأشار الفالح إلى أن الحكومة تتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية والعسكرية بالغردقة المصرية وما يمكن أن يتمخض عنهما، معربا عن أمله في دعم الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي لمخرجات هذه اللقاءات التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية.

وأفاد الفالح بأنه لا يمكن القبول بأي محاولة من أي طرف للالتفاف على الجيش.

ولفت الفالح إلى أنه لا يمكن توقع نجاح هذه المخرجات على أرض الواقع إلا في حال سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا وتوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة عن التلاعب بأموال الشعب الليبي من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل استقالة السراج من المجلس الرئاسي، مردفا هذا إن كان له نية في الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري كما صرح.

وأشاد الفالح بالدور المصري الكبير الذي تلعبه للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي ، متقدما بالشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لاستقبالها محادثات بوزنيقة .

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