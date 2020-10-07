لنقي: اتفاق بوزنيقة خطوة مهمة لتوحيد مؤسسات الدولة

قال عضو ما يسمى بـمجلس الدولة، أحمد لنقي، إن ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب وما يسمي بمجلس الدولة في بوزنيقة خطوة مهمة جدًا لتوحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف لنقي في تصريحات صحفية، أن الحوار الليبي في بوزنيقة توصل لوضع معايير اختيار من يتولوا المناصب السيادية السبعة، مؤكدا أنها مناصب مهمة لابد أن تتوفر فيها معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.

وأوضح لنقي أن هذه المعايير توضع ثم يفتح باب الترشح من جهات مختلفة، لافتا إلى أن من يرى في نفسه الكفاءة في ذلك فليتقدم ويُنظر في موضوعه ليتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة لاختيار هذه المناصب السيادية السبعة،مشددا على أن هذه خطوة مهمة جدًا وستكون عامل إنجاح الحوار السياسي المزمع أن يكون في جنيف.

وشدد لنقي على أن اجتماعات جنيف هامة جدًا لأنها ستتولى توحيد مؤسسة الدولة وسيتم إعادة هيكلة المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، موضحا أنه سيتم تكليف شخصية وطنية لتشكيل حكومة وطنية منفصلة عن المجلس الرئاسي.

وأشار لنقي إلى أن التفاهمات والتوافقات التي حدثت بين مجلسي النواب والدولة قد تسرع من خروج مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، مبينا انها ستكون مهمة جدًا ومهمتها في المرحلة الحالية تقديم الخدمات للناس مثل الخدمات العامة والسيولة، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحريك عجز الاقتصاد وفرض الأمن، مؤكدا أن هذه الأمور مهمة جدًا وخطوة نحو استقرار البلاد.

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