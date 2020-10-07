منظمة الصحة العالمية تعقد ورشة عمل لفرق الاستجابة السريعة

عقدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورشة عمل لـ22 مشاركا من فرق الاستجابة السريعة في 6 بلديات لمناقشة الطرق المتبعة لتتبع المخالطين وأخذ العينات والتدابير الوقائية في العزل المنزلي وإدارة البيانات .

منظمة الصحة العالمية في ليبيا قالت في منشور لها عبر صفحتها في الفيسبوك إن هذه الورشة هي الـ3 من بين 5 فعاليات تدريبية نظمتها استمرارا لتعزيز بناء القدرات بشأن كوفيد 19.

كما أطلقت المنظمة ورشة عمل لمدة 3 أيام بمشاركة 22 متطوعا حول إدارة حالة كوفيد 19 أثناء الرعاية المنزلية وتوجيهات العزلة لمتطوعي المجتمع.

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