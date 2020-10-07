معارضة إيطالية تدعو كونتي لطلب وساطة فرنسية لإطلاق الصيادين المحتجزين في بنغازي

دعت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المعارض، جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إلى طلب وساطة فرنسية من أجل إطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ بداية سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة «آكي» عن صحيفة «ال تمبو» المحلية.

وقالت الصحيفة إن دعوة ميلوني لرئيس الحكومة الإيطالية للاستعانة بفرنسا من أجل حل أزمة الصيادين المحتجزين في مدينة بنغازي تأتي «نظرا لعلاقة فرنسا مع قائد الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر».

وتحدثت صحيفة «ال تمبو» عن «مكالمة هاتفية مطولة» جرت أمس بين ميلوني وكونتي تطرقت إلى أزمة قضية الصيادين، فضلا عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في إيطاليا حتى 31 يناير القادم، لافتة إلى علاقة «احترام متبادل ومواجهة صريحة» بين الاثنين على الرغم من الصراع السياسي المحتدم في قبة البرلمان، بحسب ما نقلته «آكي».

وقالت ميلوني عن الصيادين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي، لكونتي «يجب البحث عن وساطة مع الرئيس ايمانويل ماكرون ليتدخل في المفاوضات». متسائلة: «هل تعتقد أنه لو كان الصيادون فرنسيين سنظل أنا وأنت نتحدث عن قضيتهم إلى اليوم؟».

– حاكم صقلية يطالب بـ«مزيد من الجهود» لأجل الصيادين المحتجزين في ليبيا

– الحكومة الإيطالية تتعهد بـ«حل إيجابي» لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي

– كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو

واحتجزت السلطات في بنغازي قاربي صيد تابعين لأسطول بلدية ماتزارا ديل فاللو الإيطالية في ميناء بنغازي، بينما كانا يبحران على بعد 35 ميلا شمال المدينة. بحسب ما أعلنه رئيسالبلدية الإيطالية، سالفاتوري كوينتشي، في 3 سبتمبر الماضي.

وطالب حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، الحكومة الإيطالية بـ«عمل المزيد»، بشأن الصيادين المحتجزين، مقترحا في تصريحات إذاعية، الخميس الماضي، على وزير الخارجية لويجي دي مايو، الذهاب إلى طرابلس للتحدث مع السلطات هناك بشأن الصيادين، بحسب «آكي».

وتعهدت رئاسة الحكومة الإيطالية بايجاد «حل إيجابي» لقضية الصيادين الصقليين خلال استقبال المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، بيترو بيناسي، نيابة عن رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما في 22 سبتمبر الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا