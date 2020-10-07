مؤتمر برلين 2 يطالب بالوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

طالب المشاركون في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا بإقامة منطقة منزوعة السلاح في سرت وحولها، داعين لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد المشاركون في الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا الذي عقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين 1 بشأن ليبيا، مشددين على أهمية إعادة انتاج وتصدير النفط.

ودعا المشاركون إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا وتمثيل جميع المكونات السياسية الليبية بإطار برلين مع استمرار الهدنة في البلاد.

وطالب المشاركون جميع الأطراف الليبية بالعمل على بناء توافق في الآراء للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات من أجل إعادة الشرعية الديمقراطية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

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