صندوق التضامن الاجتماعي يطلق حملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

عقد مدير فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بسوف الجين، عبدالحميد المنير، اجتماعا مع عدد من رؤساء الإدارات والمراكز التابعة للفرع، وذلك بمقر الفرع ببني وليد، بهدف دراسة الاستعدادات لإطلاق حملة، في بيتك خليك ونحنا انجيك.

وتهدف هذه الحملة إلى توزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والسلع التموينية والمعمرة على ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم.

من جانبه أوضح المنير أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج صندوق التضامن الاجتماعي، بغية تخفيف المعاناة على هذه الشريحة في الظروف المعيشية الصعبة الراهنة.

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