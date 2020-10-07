رئيس «الحكومة الليبية» يوجه بحل مشكلات المدن المدمرة بسبب الإرهاب

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء اليوم الإثنين تعليماته بضرورة وضع خطة لمشروعات العام القادم.

وجاءت تعليمات رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سالم الجبالي، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل مرعي عقيلة، ومدير إدارة المشروعات بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية فتحي عبدالله، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الحمري، ومدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للإسكان والمرافق صالح عبدالكريم، إضافة إلى مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المصري العوكلي.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، على سير المشاريع الجاري تنفيذها بمختلف الجهات، ومستوى تنفيذ تلك المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء.

كما اطلع على المشاريع التي لم يتم التعاقد بشأنها حتى الآن، والمشاريع المتعثرة لغرض سحبها من الشركات المنفذة وتسليمها لشركات أخرى قادرة على إنجاز العمل.

وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس تعليماته بضرورة حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق التابعة للحكومة الليبية وخاصة في المدن التي تعرضت للدمار خلال الحرب على الإرهاب.

وأوصى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم خطة مفصلة للمشاريع المستهدفة من قبل الحكومة خلال العام القادم مع مراعاة التركيز على المناطق النائية.