رئيس «الحكومة الليبية» يوجه بحل مشكلات المدن المدمرة بسبب الإرهاب

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء اليوم الإثنين تعليماته بضرورة وضع خطة لمشروعات العام القادم.
وجاءت تعليمات رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سالم الجبالي، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل مرعي عقيلة، ومدير إدارة المشروعات بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية فتحي عبدالله، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الحمري، ومدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للإسكان والمرافق صالح عبدالكريم، إضافة إلى مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المصري العوكلي.
واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، على سير المشاريع الجاري تنفيذها بمختلف الجهات، ومستوى تنفيذ تلك المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء.
كما اطلع على المشاريع التي لم يتم التعاقد بشأنها حتى الآن، والمشاريع المتعثرة لغرض سحبها من الشركات المنفذة وتسليمها لشركات أخرى قادرة على إنجاز العمل.
وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس تعليماته بضرورة حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق التابعة للحكومة الليبية وخاصة في المدن التي تعرضت للدمار خلال الحرب على الإرهاب.
وأوصى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم خطة مفصلة للمشاريع المستهدفة من قبل الحكومة خلال العام القادم مع مراعاة التركيز على المناطق النائية.
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