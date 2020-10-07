الشركة العامة للكهرباء: أعمال السرقة والنهب لمكونات الشركة في ازدياد 

قالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في أكثر من منطقة، ما تسبب في معاناة إضافية للشركة.

إلى ذلك أعلنت الشركة قيام مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك من خط خلة فارس الوقود بمسافة 1650 مترا، وكسر 3 أعمدة، وسرقة أسلاك من خط الباعيش تفريعة الحبايبية بمسافة 1000 متر، الأمر الذي أدى إلى تكرار حالات فصل الكهرباء وانقطاعه عن عدد كبير من المواطنين القاطنين في هذه المناطق.

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