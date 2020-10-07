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«السويحلي»: ما يدور في «المغرب» من مشاورات مجرد «سفه»

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عبد الرحمن السويحلي رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، مشاورات وفدي “مجلس النواب” و”مجلس الدولة” في بوزنيقة بالمغرب بـ”السفه”، وذلك في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”.

“السويحلي” كتب على حسابه قائلاً: “فى الخمسينيات لم يصل تطرف أعتى الفيدراليين إلى هذه الحالة من السفه بتبني هذه المحاصصة الجهوية المقيتة التى يرسخونها اليوم فى المغرب.” وفق قوله.

أضاف رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق: “المؤسسات الفنية العليا تُوحد بإختيار الكفاءات بعيدًا عن الجهويات.. ‏أدعو العقلاء فى مجلسي الدولة والنواب إلى رفض هذا العبث. عن مناصب المادة 15 أتحدث” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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