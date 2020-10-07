الرقابة على الأغذية والأدوية تكشف عن مخالفات خطيرة في عدد من مستشفيات بلدية عين زارة

ليبيا – قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس أمس الثلاثاء رفقة منتسبي نقطة جهاز الحرس البلدي بجولة تفتيشية على المصحّات والمراكز الصحّية والمستشفيات داخل بلدية عين زارة منطقة السبعة، منها مصحّة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين الواقعة في الفرناج.

المركز أوضح في بيان له نشره عبر المكتب الإعلامي أنّ التخلص من النفايات الطبّية داخل المصحات والمستشفيات تتم بطريقة غير صحيحة بالاضافة الى وجود معدات منتهية الصلاحية في مخزن المعدات الطبّية وحجرة التعقيم ووجود أدوية ومعدات منتهية الصلاحية في حجرة القسطرة،بالإضافة إلى تكرار استعمال الأدوات الطبية الجراحية لعدّة مرّات مع أنها مُعدّة للاستعمال لمرة واحدة فقط.

كما عُثِرَ على أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدلية وحجرات إيوائية بحاجة إلى صيانة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالطرق الوقائية لموظفي قسم العناية الفائقة منها عدم ارتداء غطاء الأحذية، ما يُعرف بالـ (Cover shoes).

كما لوحظ أنّ حجرة التعقيم داخل المصحة لا تتوفّر بها الاشتراطات الصحّية، فضلًا عن عدم وجود موافقة من الجهات المختصّة لتشغيل قسم الأشعة بالمصحّة والتراخيص الطبّية منتهية الصلاحية،فيما لا تطابق الصيدلية الاشتراطات، من حيث الموقع ومبنى الصيدلية وترتيب الأدوية داخلها، مع عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا داخل المصحّة، بالإاضافة إلى أن أُذونات المزاولة غير متوفرة عند بعض الموظفين، والترخيص التجاري غير موجود.

ونوّه المركز إلى أنّ النظافة العامة مقبولة والمختبر داخل المصحّة جيد، فيما خلصت نتائج التفتيش على المصحّة بقفلها وإحالة تقريرها إلى النيابة العامة وجهاز الحرس البلدي كإجراء ضبطي، كما تم قفل الصيدلية وغرفة التعقيم والمخزن من قبل الحرس البلدي ومصادرة الأدوية والمعدات منتهية الصلاحية من قبل الحرس البلدي.

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