تسجيل مخالفات في إحدى المصحات بمنطقة السبعة بعين زارة

انطلقت جولة تفتيشية بإشراف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية عين زارة، رفقة جهاز الحرس البلدي، على بعض المصحات بمنطقة السبعة، سجلت خلالها بعض المخالفات، تمثلت في وجود معدات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تكرار استعمال أدوات طبية جراحية خصصت للاستعمال مرة واحدة.

هذا ولوحظ أيضا عدم وجود موافقة من الجهات المختصة لتشغيل قسم الأشعة، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب أذونات المزاولة عند بعض الموظفين، وانتهاء صلاحية التراخيص الطبية.

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