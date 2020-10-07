«الكبير» يشارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي

شارك الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من منصبه، في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) “عن بعد” اليوم الأربعاء، وذلك في إطار برامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة محافظي البنوك المركزية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

تناول الاجتماع التوقعات الاقتصادية والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا.

وفي ايجاز صحافي لمصرف مركزي طرابلس أكد ان الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر بين المشاركين حول التحديات والفرص ما بعد الوباء وكذلك التمويل الإسلامي للمساهمة في الجهود وتعزيز التعاون الفني ما بين المصارف المركزية، وفق قوله.