ليبيا الان مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام تم النشر منذُ 21 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام 07 October, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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