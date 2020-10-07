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مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام

07 October, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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