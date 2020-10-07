<br /> مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام 07 October, 2020 رابط مختصر



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