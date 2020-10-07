الحوار الليبي.. توزيع المناصب وفقا لآليات مشددة تعتمد على المناطق الجغرافية

قالت مصادر مطلعة ضمن أطراف الحوار الليبي المشاركة في اجتماعات المغرب، إن “هناك نقاطا تم الاتفاق عليها خلال جولتي الحوار”.

وأكدت المصادر، أن المناصب السيادية قسمت بحسب الجغرافيا والسياسة بين ما يسمى بمجلسي الدولة ومجلس النواب الليبي.

وأوضحت المصادر، أنه تم وضع آليات وخريطة مشددة بما يضمن نزاهة من يتقلد هذه المناصب، حيث تشرف اللجنة الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي على الشروط والآليات التي وضعت للتأكد من توافرها في الأشخاص الذين يقدمون ملفاتهم للجنة.

وأضافت المصادر أن الأطراف الليبية اتفقت على أن يكون محافظ المصرف المركزي من شرق ليبيا، ونائبه من غرب البلاد.

وشددت المصادر على حيادية اللجنة الدولية، إذ أنها ستفحص جميع الملفات المقدمة لشغل المنصب، لكي يختار مجلس النواب 7 منهم ويرسلهم للأعلى للدولة الذي يختار 3 منهم، على أن يختار مجلس النواب من بين الثلاثة، فيما تجرى نفس الآلية لنائب البرلمان الذي يختاره الأعلى للدولة.

وأشارت المصادر أن المادة 15 لا تتيح للجنة الحوار تحديد المقرات، وأن هناك شبه إجماع دولي وداخلي على مدينة سرت للمؤسسات السيادية.

وقالت المصادر إن رئيس ديوان المحاسبة سيكون من غرب ليبيا، بينما مناصب الوكلاء ستكون حسب التوزيع الجغرافي من الأقاليم الثلاثة، وسيكون رئيس الرقابة الإدارية من الشرق، بينما رئاسة جهاز مكافحة الفساد من غرب البلاد، وسيكون رئيس المحكمة العليا من الغرب مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك اتفق على أن يكون النائب العام من غرب البلاد.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على أن رئاسة المفوضية العليا ستكون لشخصية توافقية ومن ثم اختيار الأعضاء.

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