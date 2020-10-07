بلدي طبرق يغلق مخبزًا لمخالفته الشروط الصحية والتسعيرة

أخبار ليبيا24- خاص

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أمس الثلاثائ أحد المخابز العاملة في المدينة نتيجة لمخالفته للشروط الصحية.

وأصدر بوالخطابية تعليماته العاجلة بإغلاق المخبز لمدة 20 يوم وتغريم صاحبه 750 دينار لمخالفته للشروط الصحية والتسعيرة.

وجاء الضبط بعد الجولة التي قام بها جهاز الحرس البلدي بالمرور على المخابز، فتم إغلاق المخبز بعد ثبوت عدم النظافة وعدم الالتزام بالتسعيرة والوزن للرغيف.

يشار إلى أن المجلس التسييري قد شكل لجنة للمرور على المخابز والمختبرات الطبية والتي انتهت بإغلاق عدد من المختبرات لوجود مواد تحاليل منتهية الصلاحية.

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