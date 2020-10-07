جريمة مروعة في تاجوراء… داخلية الوفاق تقدّم التفاصيل

قدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء تفاصيل عن جريمة مروعة راح ضحيتها عامل بأحد المصانع بمنطقة تاجوراء من جنسية إفريقية بعد إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن أحد المواطنين تقدم إلى مركز شرطة وادي الربيع للإبلاغ عن جريمة قتل العامل، وبدأ أعضاء مكتب البحث الجنائي بالتحري أين نجحوا في ضبط مرتكبي الجريمة، من خلال ترددهم على إحدى المصحات لتلقي العلاج بعد تعرضهم للحرق في أجسادهم.

وأضافت أنه “بعد التتبع وجمع المعلومات تم ملاحظ عدد ثلاث أشخاص يترددون على إحدى المصحات وذلك لغرض تلقي العلاج بسبب تعرضهم لحروق بأجسادهم، وبعد جمع كافة المعلومات تم ضبط الجناة واستدعاء الشهود الذين كانوا مقيمين مع المجني عليه حيث تعرفوا على الأشخاص المذكورين”

وقالت داخلية الوفاق إنه “بعد الإستماع للشهود والتحقيقات اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وتمت إحالتهم إلى مركز شرطة وادي الربيع للاختصاص المكاني للواقعة الذي بدوره أحالهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.”