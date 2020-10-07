ليبيا

علي الانصاري / المغرب |

07 October, 2020

إلتقى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، صباح اليوم الأربعاء، للعاصمة الإيطالية روما نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وانت المباحثات بينهما حسب مصادر الخارجية المغربية ، أساسا الحوار الليبي الليبي الذي اختتم ثاني أشواطه مساء الامس ببوزنيقة.

كما ناقشا خلال هذا اللقاء التعاون متعدد الأطراف، وتطوير العلاقات الثنائية و مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط وروما.