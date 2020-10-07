ليبيا
ليبيا على طاولة بوريطة ودي مايو
علي الانصاري / المغرب |
07 October, 2020
إلتقى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، صباح اليوم الأربعاء، للعاصمة الإيطالية روما نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.
وانت المباحثات بينهما حسب مصادر الخارجية المغربية ، أساسا الحوار الليبي الليبي الذي اختتم ثاني أشواطه مساء الامس ببوزنيقة.
كما ناقشا خلال هذا اللقاء التعاون متعدد الأطراف، وتطوير العلاقات الثنائية و مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط وروما.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك