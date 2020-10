أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر المليشيات المدعو معاذ بشير عبدالجليل محمد الحجاجي والمعروف “معاذ الخطاب” نجا من محاولة اغتيال بعدما تم استهدافه من قبل مسلحين. وأضاف المصدر أن الحجاجي من مواليد مارس 1996 ومن سكان العجيلات نجا من محاولة تصفية ليلة الثلاثاء أثناء تواجده أمام منزله وكانت الإصابة على مستوى البطن. وأشار […]

