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تُهم فساد تُلاحق مسؤولين في “الوفاق”.. ودفعة جديدة إلى السجون

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص| 218

أفاد مصدر لقناة “218”، اليوم الأربعاء، بأن قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، أمر بحبس “فوزي الرمالي” مدير شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موريشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات بتهم فساد.

وبيّن المصدر أن الرمالي “استخدام ما عهد إليه بحكم وظيفته من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها كما أنه متهم بالاستمرار في مزاولة وظيفته بعد علمه بإعفائه من مهامه، واتهامه باستخدام وثيقة مزورة”.

وأكد المصدر أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أمر أيضا بحبس مدير مصرف الصحاري فرع المختار بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير.

وكان مصدر قال لقناة “218”، الأربعاء، إن قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، أمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية مصطفى محمد معتوق، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأيضا أمر النائب العام، الثلاثاء، بحبس عميد بلدية جنزور، المهندس فرج ميلود، ووجه له تهمة إساءة استعمال السلطة والنفوذ.

وأوضح مصدر لـ”218″ أن حبس ميلود جاء على خلفية إرغامه العاملين بمحطة تحويل غرب طرابلس 220 على عدم تنفيذ برنامج طرح الأحمال للمحافظة على استقرار الشبكة والتوزيع العادل بين المناطق، مما سبب في تحميلها على بعض المناطق الأخرى وانقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

يشار إلى أن النائب العام أمر بتنفيذ عدة اعتقالات واسعة طالت عددا من المسؤولين بحكومة الوفاق على خلفية اتهامات بالاختلاس والتلاعب بالمال العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الاسهل ان يتم القبض على كل عصابة الوفاق مع الاخوان ومن يثبت براءته يفرج عنه وان كنت اشك ان اى واحد منهم يثبت براءته فكلهم فاسدين ولمصلحتهم القصاص منهم قال تعالى :-
    وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
    وان كانوا من اصحاب الزمم الهباب شوية كلاب ليس فيهم واحد من اولى الالباب انهم اغبياء جدا

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