أخبار ليبيا24 أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس فوزي علي الرمالي مدير شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موروشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات. واتهم مكتب النائب العام الرمالي باستخدام ماعهد إليه من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها إلى جانب مزاولته للوظيفة رغم إعفائه من مهامه واستخدامه وثيقة مزورة. وكان قسم التحقيقات في […]

