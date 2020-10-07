تبون: “الانتخابات الشرعية” الطريق الوحيد لحل أزمة ليبيا

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الطريق الوحيد لإعادة بناء الدولة الليبية هو تنظيم انتخابات شرعية بدلا من اللجوء إلى حلول غير مفيدة، مشيرا إلى أن علاقة بلاده مع ليبيا تقوم على مبدأ الأخوة ولا تحكمها أي مصالح اقتصادية أو استراتيجية.

وجاء موقف تبون خلال حوار أجراه مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية تحدث فيه عن عدد من القضايا الإقليمية من ضمنها ليبيا، ورأى تبون أن غياب المؤسسات هو السبب في تفاقم الأزمة، مضيفا أن التحركات الدبلوماسية ومحاولة تقديم المسكنات لن يؤدي إلى نتائج تذكر في الحالة الليبية.

وشدد الرئيس الجزائري على تنظيم انتخابات شرعية مهما كانت العقبات، باعتبارها الصيغة المناسبة والمطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى وتكوين برلمان، واختيار رئيس وزراء أو رئيس للبلاد بشكل مباشر، ومن ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادا إلى الدستور، وألقى باللوم على المجتمع الدولي الذي يقدّم حلولا صغيرة لن تقود مستقبلا إلى أي نتيجة.

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