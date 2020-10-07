مؤشرات كورونا في ليبيا تواصل الصعود

أخبار ليبيا24

تواصل مؤشرات فيروس كورونا الصعود في ليبيا بشكل مرتفع بشكل يومي، حيث جرى تسجيل خلال اليومين الماضيين أكثر من ألفي إصابة جديدة بالعدوى.

واليوم الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1,045 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال أمس الثلاثاء.

ولفت المركز، إلى أن ذلك أتى بعد أن أجرى المركز اختبارات على عدد 4339 عينة حيث أظهرت النتائج تسجيل 3294 عينة سالبة، و705 عينة موجبة جديدة، و340 عينة موجبة مخالطة.

في المقابل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل، 421 حالة شفاء، و6 حالات وفاة جديدة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات الى 39،513 إصابة، و16،074 إصابة نشطة، و22،831 حالة شفاء، و608 حالة وفاة.

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