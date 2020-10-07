اعتقال 3 ليبيين مشتبه في قيامهم بقتل مهاجر نيجيري في طرابلس عبر إشعال النار فيه حتى الموت

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على 3 ليبيين قتلوا مهاجرا نيجيريا في طرابلس، بإشعال النار فيه حتى الموت.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المشتبه بهم استخدموا البنزين لإضرام النار في الضحية بأحد المصانع.

ووصف فيدريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة في البلاد، الحدث بأنه جريمة أخرى ضد المهاجرين، مطالبا بالإسراع في محاسبة المسؤولين عنها.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة، أن هناك نصف مليون مهاجر في البلاد، وأن بعضهم كان يعمل في ليبيا وقت إنتاجها للنفط، بينما يحاول آخرون السفر عبرها إلى أوروبا.

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