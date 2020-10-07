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عروض عسكرية في طرابلس بمناسبة “يوم الشرطة الليبية”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار الاحتفالات بيوم الشرطة الليبية، تابع وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا العروض النهائية للكراديس التابعة للوزارة.

واشتملت العروض العسكرية التي أقيمت بمقر الإدارة العامة للتدريب بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، على لوحات تعبيرية لفرقة وحدة مكافحة الشغب ونادي اتحاد الشرطة.

وضمن الاستعدادات الجارية، أقامت الداخلية حلقة نقاش بعنوان “الشرطة الليبية.. بين الماضي والحاضر” استعرضت تاريخ الشرطة والتطورات التي شهدتها وزارة الداخلية في السنوات الماضية للرفع من مستوى العمل الأمني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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