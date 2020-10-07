عروض عسكرية في طرابلس بمناسبة “يوم الشرطة الليبية”

في إطار الاحتفالات بيوم الشرطة الليبية، تابع وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا العروض النهائية للكراديس التابعة للوزارة.

واشتملت العروض العسكرية التي أقيمت بمقر الإدارة العامة للتدريب بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، على لوحات تعبيرية لفرقة وحدة مكافحة الشغب ونادي اتحاد الشرطة.

وضمن الاستعدادات الجارية، أقامت الداخلية حلقة نقاش بعنوان “الشرطة الليبية.. بين الماضي والحاضر” استعرضت تاريخ الشرطة والتطورات التي شهدتها وزارة الداخلية في السنوات الماضية للرفع من مستوى العمل الأمني.

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