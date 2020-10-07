الأمم المتحدة ترحب بمخرجات بوزنيقة

أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين وفدي المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب الليبي خلال الجولة الثانية من المحادثات في بوزنيقة ، معربة عن “تقديرها” لجهود المغرب “لجمع الليبيين معا” حول طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

و قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة”نرحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب بشأن معايير وآلية التعيين في المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي الليبي” المبرم في الصخيرات في كانون الأول 2015.

مضيفا “نحن نقدر جميع الجهود الرامية إلى جمع الليبيين معا للتعامل مع القضايا الخلافية المحتملة ، بما في ذلك المحادثات في المغرب وكذلك المحادثات التي جرت في سويسرا (مونترو) ومصر (القاهرة والغردقة) .

وقال: “نعتقد أن كل هذه الجهود تمهد الطريق لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والذي نخطط لعقده في الأسابيع المقبلة”.

و قد أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في الإعلان الختامي الذي توج الجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي ، الذي عقد في الفترة من 02 إلى 6 أكتوبر في بوزنيقة المغربية ، أن هذه الجولة تمت المصادقة عليها باتفاقات شاملة لمعايير وآليات احتلال المناصب السيادية ، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي الليبي.

وأوضح الوفدان أن “نتائج الحوار تشكل مدخلا يمكن الاستفادة منه لإرساء الاستقرار في البلاد ووضع حد للانقسام المؤسسي”. وعبر الطرفان عن “عزمهما على مواصلة لقاءاتهما التشاورية في المملكة المغربية من أجل تنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن نهاية الفترة الانتقالية”.