البرعصي: قمنا بالاتصالات اللازمة لإعادة فتح المجال الجوي

أصدر رئيس الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الليبية أمس تعليماته لمصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية.

هذا وأفاد مدير مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية، عبد الحميد البرعصي في تصريح لقناة ليبيا، بقيامه بالاتصالات اللازمة مع الجهات المسؤولة لإعادة فتح المجال الجوي.

هذا وعبر مدير مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية عن امتنانه لرئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تواصله معهما لإعادة فتح الأجواء بعد توجيه من رئيس الهيئة العامة للمواصلات.

وأضاف البرعصي أن قطاع الطيران جزء لا يتجزأ، سواء من مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات أو الشركات العاملة في مجال النقل الجوي.

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