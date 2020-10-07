ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 October, 2020

اصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ،مساء الأربعاء ،قرارا بالقبض على مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي.

وكان مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ،اصدر في وقت سابق من اليوم ،قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية مصطفى معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

و يأتي ذلك ضمن حملة قبض تشمل كافة المسؤولين والتحقيق معهم ،خاصة مع تأكيد الصديق الصور سابقاً وضع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمارات تحت المجهر .