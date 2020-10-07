جلسة حوارية في تراغن تتناول ملف المصالحة بالجنوب

بحضور أعضاء حراك صوت الجنوب فزان وعدد من الشخصيات الاعتبارية الرسمية والاجتماعية والمدنية والمهتمين بالشأن الوطني، انعقدت بمقر كلية التربية في تراغن، جلسة حوارية حول أهم محاور وأهداف مبادرة “حراك صوت الجنوب فزان”.

وتمثلت المحاور في المصالحة الحقيقية بين أبناء المناطق والقبائل الليبية في الجنوب وتوحيد الصف والكلمة، وإعداد ميثاق شرف ينضوي تحته أبناء الجنوب وتفعيل الأمن والمجاهرة به وتفعيل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة وإعادة تكوين مشاريع جديدة.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركات ومداخلات رحبت بالمبادرة وأكدت على أهميتها لحل الأزمة الليبية، وفي نهاية الجلسة أصدر المشاركون فيها بيانا أكدوا من خلاله على عدد من الثوابت التي نأت بالحراك عن التجاذبات السياسية، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطن والاهتمام بالمرأة وتحقيق الأمن والأمان وتفعيل دور الرقابة.

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