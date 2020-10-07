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الهواري العام يكشف إحصائيات كورونا في خمسة أشهر

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف قسم الاستقبال و الإجراءات الطبية بمستشفى الهواري العام ببنغازي اليوم الأربعاء عن  إحصائية إصابات  كورونا في المستشفى من شهر أبريل  إلى نهاية شهر أغسطس من هذا العام .

القسم أوضح في بيان له أن عدد حالات الدخول المسجلة 171 حالة  شفي منها  110 منها  36 حالة للذكور، و 74 حالة إناث .

وذكر أن حالات الوفاة المسجلة بسبب فيروس كورونا هي 19 حالة منها  13 لذكور ، و6 حالات لاناث .

وكان المركز الوطني لمكافحة الامراض قد أعلن اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات في ليبيا بلغ 39315 إصابة نشطة منها 16074، فيما بلغت حالات الشفاء 22831 حالة، و بلغت الوافيات 608 حالة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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