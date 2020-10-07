علي السويح: محضر اتفاق بوزنيقة سيخضع للتصويت بمجلسي النواب والدولة

قال عضو وفد حوار بوزنيقة عن مجلس الدولة علي السويح، إن تفاهمات المغرب ليس اتفاقية، وإنما توقيع على محضر الاتفاق.

وأضاف السويح في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء أن أن وفدي مجلس النواب والدولة فور عودتهما إلى ليبيا سيعرض كل منهما هذا المحضر على مجلسه خلال الأسبوع المقبل للتصويت، مشيرا إلى أن موعد عودة الوفدين إلى المغرب غير محدد إلى الآن.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، أمس الثلاثاء، على اتفاق لتوزيع المناصب السيادية.

شارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.