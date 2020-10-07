الدرسي :حوار بوزنيقة خطوة في سبيل إنهاء الانقسام

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي ،الأربعاء ،أن حوار بوزنيقة يُمثل خطوة في سبيل توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي الذي تسبب في إشكاليات كبيرة أضرت بالمواطنين وجعلت ظروف حياتهم أصعب كثيرا.

و قال الدرسي في مقابلة تلفيزية على قناة 218 ،”إنه ينظر إلى تفاهمات بوزنيقة التي حصلت بين وفدي النواب والدولة، نظرة إيجابية، لما فيها من تقدمات في العملية السياسية”.

في المقابل لم يخفي الدرسي تخوّفه من عدم تنشيط التفاهمات والتعاطي معها بإيجابية حين ستعرض على مجلسي النواب والدولة على اعتبار أن ثمة كتلا وأعضاء من المجلسين انتقدوا الحوار واعتبروه قائما على المحاصصة والتقاسم، وأن الوفدين قد تم تسميتهم من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري دون غيرهما.



و أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في الإعلان الختامي الذي توج الجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي ، الذي عقد في الفترة من 02 إلى 6 أكتوبر في بوزنيقة المغربية ، أن هذه الجولة تمت المصادقة عليها باتفاقات شاملة لمعايير وآليات احتلال المناصب السيادية ، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي الليبي.

و يرى الوفدان أن “نتائج الحوار تشكل مدخلا يمكن الاستفادة منه لإرساء الاستقرار في البلاد ووضع حد للانقسام المؤسسي”. وعبر الطرفان عن “عزمهما على مواصلة لقاءاتهما التشاورية في المملكة المغربية من أجل تنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن نهاية الفترة الانتقالية”.