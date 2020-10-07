العباني: البعثة الأممية تعمل على تمكين ما يسمى بالتيار الإسلامي

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إنّ إدارة بعثة الأمم المتحدة للملف الليبي، تأتي بصورة خجولة، بحيث لا تمكّنها من وضع حل للصراع الجاري في البلاد.

وأرجع العباني، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، السبب في ذلك إلى انجرار رؤساء البعثة الأممية وراء ما يسمى بالتيار الإسلامي.

وأشار العباني إلى أنّ البعثة عملت على تمكين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وقد رفضهم الشارع الليبي، مضيفا أن قرار مجلس الأمن المتعلق بمقاسمتهم السلطة التشريعية سواء في بوزنيقة أو جنيف، أفسد اتفاق الصخيرات.

وشدد العباني على أن دعم البعثة لأعضاء المجلس الرئاسي المنتسبين لجماعة الإخوان قد يربك المشهد، وسيؤدّي حتمًا إلى اتفاق أكثر فسادًا من سابقه.

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