بحث عودة شركات الطيران التركية للعمل في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، مع السفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسين، المستجدات المتعلقة بعودة الشركات التركية المتعاقد معها في مجال المطارات والطرق والموانئ للعمل بليبيا، بعد توقف من تلك الشركات دام لعدة سنوات بسبب الأوضاع المختلفة التي تشهدها البلاد.

وبحث اللقاء الذي حضره مدير عام شركة البيرق التركية للمقاولات ورئيس مصلحة الطيران، مساهمة هذه الشركات وغيرها في إعادة بناء البنية التحتية في مجال المواصلات في ليبيا .

وناقش معتوق وأكسين زيارة التدقيق المزمع تنفيذها من الخطوط التركية للمطارات الليبية للوقوف على الإجراءات التي اتخذت بشأن عودة رحلات الخطوط التركية الى ليبيا، كما تدارسا البرنامج التدريبي لمفتشي السلامة الجوية التابعين لمصلحة الطيران المدني بتركيا الذي سيتم بالتنسيق من خلال سلطات الطيران المدني في تركيا.

ويأتي ذلك بعد يومين من لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في اسطنبول، مع الرئيس التركي رجب أردوغان، حيث جرت محادثات بين الجانبين حضرها مسؤولون من الجانبين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسراج، أن الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين، بحث التعاون الأمني والعسكري وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بينهما في شهر نوفمبر 2019م.

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