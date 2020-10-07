انتصار شنيب: عقد مشاورات بين البرلمان واللجنة المصرية المعنية بليبيا خلال الفترة المقبلة

أعلنت النائبة انتصار شنيب، عضو مجلس النواب الليبى، عن عقد جلسة مشاورات بين عدد من أعضاء المجلس واللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى، فى القاهرة، خلال الفترة المقبلة، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بالتوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية، مشيدة بالدور الكبير الذى تلعبه مصر لحل الأزمة الليبية.

وقالت «شنيب»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الدستور» المصرية إن اجتماعات «الغردقة» و«بوزنيقة» و«جنيف» كلها تصب فى اتجاه دعم مسار الحل السلمى السياسى للأزمة الليبية، وفك الجمود الذى أصابها لفترة، لذلك كلها بوادر طيبة نأمل أن تكتمل وتساعد فى التوصل لذلك الحل.

وثمنت اللقاء الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر فى القاهرة خلال الشهر الماضى، مؤكدا أن هذا اللقاء مهم جدًا لحل الأزمة الليبية، خاصة أنه بحث إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط من جديد، وهى خطوة مهمة وجوهرية تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا.

ولفتت إلى أن هناك إجماعا على أن تكون سرت عاصمة للبلاد، وذلك بسبب امتلاكها مقومات جيدة ورائعة لأداء ذلك الدور، فهى تبعد نحو ٦٠٠ كم عن المنطقة الجنوبية، وكذلك الشرقية والغربية، أى تتوسط ليبيا ككل، بجانب تمتعها بسواحل بحرية، ومطار دولى وموانئ، لذا سيكون دورها مهمًا جدًا فى حل الأزمة وجمع الفرقاء.

وحول لقاء المستشار عقيلة صالح وريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، قالت: “حينما تحركت الولايات المتحدة فى الملف تمت «حلحلته» بشكل كبير، لأنها دولة عظمى، لذا دخولها على خط الأزمة أمر إيجابى، وتأزم الوضع فى ليبيا خلال الفترة الماضية جاء بسبب تأخر الانخراط الأمريكى فى الحل.

وحول سبب اختيار عقد اللقاء فى القاهرة وليس مكانًا آخر، قالت: «الوضع الأمنى فى ليبيا غير مستقر بدرجة كبيرة، ومصر تعتبر الشقيقة الكبرى لليبيا، فهى شريكتنا فى الجغرافيا والثقافة والكثير من العوامل الأخرى، والولايات المتحدة تعلم هذا جيدًا، بجانب دورها المستمر فى حل الأزمة، وتقديمها الكثير للشعب الليبى من قبل».

واختتمت بقولها: «أنه سيكون هناك لقاء تشاورى بين عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، واللجنة المصرية المختصة بالملف الليبى، فى القاهرة، خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث العديد من الملفات دعمًا للحل السياسى».