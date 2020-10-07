تعليم بنغازي ينفي اعتماد نتائج امتحانات التعليم الأساسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى قطاع التربية والتعليم اليوم الأربعاء الأخبار المتداولة بشأن إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

وأشار القطاع في بيان له أن أي خبر حول نتائج الامتحانات سيصدر في الصفحة الرسمية لإدارة الامتحانات، أو وزارة التعليم بالحكومة الليبية .

وأوضح القطاع أن التصحيح يتم على قدم وساق داخل إدارة الامتحانات لاستخراج نتائج الطلبة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان من خلال الصفحة الرسمية عن مواعيد اعتماد النتائج وإعلان نسبة النجاح .

وكان مكتب امتحانات بنغازي قد شرع في اعتماد نتائج سنوات النقل لإدارات المدارس للتعليم الأساسي والثانوي .

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