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تعليم بنغازي ينفي اعتماد نتائج امتحانات التعليم الأساسي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى قطاع التربية والتعليم اليوم الأربعاء الأخبار المتداولة بشأن إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

وأشار القطاع  في بيان له أن أي خبر حول نتائج الامتحانات سيصدر في  الصفحة الرسمية لإدارة الامتحانات، أو وزارة التعليم بالحكومة الليبية .

وأوضح القطاع أن التصحيح يتم على قدم وساق داخل إدارة الامتحانات لاستخراج نتائج الطلبة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان من خلال الصفحة  الرسمية عن مواعيد اعتماد النتائج وإعلان نسبة النجاح .

وكان مكتب امتحانات بنغازي قد شرع في اعتماد نتائج سنوات النقل لإدارات المدارس للتعليم الأساسي والثانوي .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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