ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 October, 2020

كشف عضو وفد حوار بوزنيقة عن مجلس الدولة علي السويح ،أنه من المنتظر أن يصوّت كل من مجلس النواب و مجلس الدولة ،في جلسة خاصة ،الأسبوع المقبل على ما “محضر إتفاق بوزنيقة” ،مشيرا أن تفاهمات المغرب ليس اتفاقية، وإنما توقيع على محضر الاتفاق.

و أوضح السويح في تصريحات إعلامية ،الأربعاء ،أن وفدي مجلس النواب والدولة فور عودتهما إلى ليبيا سيعرض كل منهما هذا المحضر على مجلسه خلال الأسبوع المقبل للتصويت، مشيرا إلى أن موعد عودة الوفدين إلى المغرب غير محدد إلى الآن.

و أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في الإعلان الختامي الذي توج الجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي ، الذي عقد في الفترة من 02 إلى 6 أكتوبر في بوزنيقة المغربية ، أن هذه الجولة تمت المصادقة عليها باتفاقات شاملة لمعايير وآليات احتلال المناصب السيادية ، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي الليبي.

و يرى الوفدان أن “نتائج الحوار تشكل مدخلا يمكن الاستفادة منه لإرساء الاستقرار في البلاد ووضع حد للانقسام المؤسسي”. وعبر الطرفان عن “عزمهما على مواصلة لقاءاتهما التشاورية في المملكة المغربية من أجل تنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن نهاية الفترة الانتقالية”.